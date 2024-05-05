إيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي قبل جولتين من نهاية الموسم

الأحد، 05 مايو 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

أيندهوفن بطل السوبر الهولندي

توج بي إس في إيندهوفن بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ25 في تاريخه.

وحقق إيندهوفن اللقب رسميا بعد فوزه على سبارتا روتردام 4-2 ضمن الجولة 32 من المسابقة.

ورفع إيندهوفن رصيده إلى 87 نقطة في القمة بفارق 12 نقطة عن فينورد الوصيف.

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ودخل إيندهوفن المباراة وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط، إذ كان الفارق بينه وفينورد 9 نقاط، قبل 3 جولات من النهاية.

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اللقب هو الأول لإيندهوفن منذ موسم 2017-2018.

أيندهوفن استعاد لقب الدوري بعد غياب 5 مواسم عن خزائن الفريق.

وسجل إيندهوفن 107 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الهولندي قبل جولتين من نهاية الموسم.

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واستقبل الفريق 19 هدفا فقط، وخرج بشباك نظيفة في 18 مباراة.

أيندهوفن الدوري الهولندي
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