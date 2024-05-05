إيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي قبل جولتين من نهاية الموسم

توج بي إس في إيندهوفن بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ25 في تاريخه.

وحقق إيندهوفن اللقب رسميا بعد فوزه على سبارتا روتردام 4-2 ضمن الجولة 32 من المسابقة.

ورفع إيندهوفن رصيده إلى 87 نقطة في القمة بفارق 12 نقطة عن فينورد الوصيف.

ودخل إيندهوفن المباراة وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط، إذ كان الفارق بينه وفينورد 9 نقاط، قبل 3 جولات من النهاية.

اللقب هو الأول لإيندهوفن منذ موسم 2017-2018.

أيندهوفن استعاد لقب الدوري بعد غياب 5 مواسم عن خزائن الفريق.

وسجل إيندهوفن 107 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الهولندي قبل جولتين من نهاية الموسم.

واستقبل الفريق 19 هدفا فقط، وخرج بشباك نظيفة في 18 مباراة.

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