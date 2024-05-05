حكايات في الجول – محمد فهمي.. قاد أصحاب الجياد للقسم الثاني في عمر 34 عاما

التجارب الأوروبية في عمر صغير للمدربين تدفعهم للتعلم ولتحقيق الانجازات مبكرا، وحكايتنا اليوم مع مدرب خاض تجربته الأولى في عمر ٢٨ عام ليصعد للقسم الثاني في عمر ٣٤ عام.

محمد فهمي مدرب أصحاب الجياد والذي قاد الفريق للقسم الثاني ب يحكي حكايته وكيف دخل مجال التدريب.

وقال فهمي لـ FilGoal.com: " في البداية نبدأ بفترتي كلاعب، أنا مواليد ٩٠، بدأت في نادي الاتحاد السكندري وتم تصعيدي للفريق الأول عام ٢٠١٠ مع الهاني سليمان ومحمد المرسي وهاني العجيزي وإبراهيم الشايب ثم انتقلت لمصر للمقاصة مع طارق يحيى عام ٢٠١٢ قبل أن أعود للاتحاد السكندري ومنه الانتقال لدمنهور والحمام وسبورتنج وفي عام 2017 اعتزلت بسبب الإصابة.

بداية فترة التدريب

وتابع "عقب الاعتزال قررت الاتجاه للتدريب بدأت مدرب عام مع مركز شباب الحمام مع المدير الفني ناصر بسيس ثم توليت تدريب ناشئين أصحاب الجياد مواليد ٢٠٠١".

وأضاف "عقب الناشئين تم تعيبني مدربا عاما للفريق الأول مع أصحاب الجياد ثم بثقة محمود عطا رئيس جهاز الكرة ، وناصر الخولي مدير الكرة أصبحت مديرا فنيا فقمت بقيادة الفريق للصعود للقسم الثالث".

وواصل "في الموسم الماضي قدت الفريق بالقسم الثالث ورحلت ثم عدت مرة أخرى في اخر ٥ مباريات وفي الموسم الحالي قدت اللفريق ليحصل على بطل المجموعة الحادية عشر والصعود للمرة الأولى لدوري الممتازب في إنجاز للنادي وإنجاز لي بصعودي في عمر ٣٤ عاما، رغم الإمكانيات الضعيفة في النادي، ووجود راعي مع بداية الدور الثاني لكن الجميع من الإدارة والراعي والجهاز الفني واللاعبين تكاتفوا على الصعود".

الحلم

وكشف "أولا تحقيق حلم والدي الذي كان يرغب في الصعود وتحقق وكنت أتمنى أن يراه لكنه توفى في شهر ديسمبر الماضي والثاني رغبتي في قيادة أحد فرق الدوري الممتاز والعودة للعمل في بيتي الاتحاد السكندري".