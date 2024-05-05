زد يعلن مواعيد اختبارات البراعم

الأحد، 05 مايو 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

اختبارات البراعم نادي زد

أعلن نادي زد، فتح باب التقديم وملئ استمارات الاختبارات السنوية لكرة القدم للعام الرابع على التوالي، خلال الفترة من 7 إلى ١٤14 مايو الجاري على ملاعب مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.

ويأتي ذلك من أجل انتقاء أفضل المواهب لضمها لصفوف قطاع الناشئين بالنادي.

وأتاح زد إف سي للراغبين في التقدم للاختبارات ملء استمارة التقديم عبر الحضور إلى مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، ووضعت إدارة النادي جدولًا لتنظيم اختبار كل المتقدمين لمنحهم الفرصة لإبراز مواهبهم خلال أسبوعين ، ابتداء من يوم السبت 18مايو وحتي الأحد 1 يونيو لاختبار مواليد 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 من الساعة 10 صباحًا على ملعب 2 بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد .

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ويأتي ذلك في إطار استراتيجية زد إف سي؛ لتطوير كرة القدم في مصر من خلال اقتناء أفضل المواهب من كل أنحاء الجمهورية، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي من خلال أفضل المدربين المحليين بدعم من خبرات أجنبية لنقل أحدث طرق التدريب؛ لإعداد لاعبين محترفين لإمداد الفريق الأول بالنادي، وفتح باب الاحتراف بأقوى الدوريات الأوروبية عبر شراكات مع أندية عريقة بالدوري الإنجليزي والبرتغالي، وكذلك إمداد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة تسهم في حصد البطولات القارية والدولية.

وقال أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي بزد إف سي، إن النادي حريص على فتح باب الاختبارات سنويًا لمنح الفرصة للمواهب لإبراز قدراتها، واختيار أفضل العناصر لتدعيم صفوف فرق الناشئين بالنادي، مشيرًا إلى حرص الإدارة على تسهيل كل الإجراءات والترتيبات اللازمة للمتقدمين لاختبارات لعرض مواهبهم بداية من تيسير ملء استمارات التقديم، وكذلك المشاركة في الاختبارات.

من جانبه قال حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بزد أف سي، إن النادي يستقبل آلاف المواهب للتقدم للاختبارات الصيفية، مما يبرهن المكانة التي استحوذ عليها النادي بين البراعم والناشئين في مصر رغم تأسيسه منذ فترة قصيرة كواحد من أهم قطاعات الناشئين في مصر، ونحرص على منح الفرصة الكاملة لكل المتقدمين لاختيار أفضل العناصر من قبل خبراء ونجوم سابقين في كرة القدم.

نادي زد اختبارات البراعم
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