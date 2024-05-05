سبورت: رغم التأهل التاريخي.. جيرونا لن يلعب في دوري أبطال أوروبا على ملعبه

الأحد، 05 مايو 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

جيرونا ضد إشبيلية

كشفت صحية سبورت الإسبانية عن صعوبة خوض فريق جيرونا لمبارياته على ملعبه بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأهل جيرونا لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين ليضمن احتلال مركز من الأربعة الأوائل.

وفقا لسبورت فإن ملعب مونتليفي الخاص بجيرونا غير مطابق لمعايير دوري أبطال أوروبا لذلك لن يتم السماح للنادي بخوض مبارياته عليه في البطولة.

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الملعب يتسع لـ 9 آلاف مشجع ويتم توسيعه بمدرجات قابلة للسحب لتصل سعته إلى 13 ألف متفرج ولكن ذلك النوع من المدرجات غير مقبولة في البطولات الأوروبية.

إعادة تصميم مدرجات الملعب ستحتاج لثلاثة أشهر من العمل واستثمار 20 مليون يورو من أجل تنفيذها وهذا سيجعل الفريق يلعب أول 3 مباريات على الأقل من الموسم الجديد خارج أرضه في الدوري.

جيرونا مطالب بإرسال ملاعب بديله لملعبه في حالة لم يقم بتعديل المدرجات وهو ما سيجعل الفريق يلعب في ملاعب أبعد وسيجعل بعض الجماهير غير قادرة على حضور مشاركته التاريخية في دوري أبطال أوروبا.

بيري جوارديولا رئيس النادي قال في تصريحات لراديو كاتالونيا: "للأسف لن يتمكن بعض الناس من مشاهدة الفريق ولكن على الجانب الآخر سنلعب في ملعب أكبر وهذا سيضيف خيارات أخرى".

وتابع "لازلنا نناقش الأمر وسنرى ما سيحدث يجب أن نتحلى بالهدوء ونتخذ الحل الأفضل".

ويحتل جيرونا حاليا المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث وهو ما يؤهل الفريق لكأس السوبر الإسباني أيضا في الموسم المقبل حال استمراره.

وضمن ريال مدريد التتويج بلقب الدوري الإسباني رسميا قبل 4 جولات على النهاية بعد تغلبه على قادش وخسارة برشلونة من جيرونا.

دوري أبطال أوروبا جيرونا
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