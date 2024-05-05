سكاي: تشيلسي يعرض لوكاكو على نابولي كجزء من صفقة ضم أوسيمين

يعرض نادي تشيلسي انتقال روميلو لوكاكو إلى نابولي ضمن صفقة طلب ضم فيكتور أوسيمين.

وكشف شبكة سكاي عن رغبة تشيلسي في حسم صفقة النيجيري أوسيمين من نابولي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يعرض لوكاكو بالإضافة إلى 90 مليون يورو ولاعب شاب من أجل إتمام الصفقة.

ويمتلك أوسيمين شرطا جزائيا في تعاقده بقيمة 120 مليون وكان قد تم الاتفاق بينه وبين ناديه على الرحيل في نهاية الموسم قبل تجديد تعاقده الأخير.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان لا يزال المرشح الأوفر حظا حتى الآن للفوز بصفقة أوسيمين كبديل لكيليان مبابي.

وارتبط اسم أرسنال في الفترة الأخيرة ضمن الراغبين في التعاقد مع أوسيمين في الموسم المقبل.

وكان لوكاكو قد صرح سابقا أنه لا يريد الاستمرار مع تشيلسي ويرغب في البقاء بإيطاليا.

ولعب لوكاكو لصالح إنتر قبل أن يقضي الموسم الحالي مع فريق روما.