تقرير إيطالي: شرطان مثيران للاهتمام في تعاقد ديبالا مع روما

الأحد، 05 مايو 2024 - 13:55

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

يرتبط باولو ديبالا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025 وينتظر النادي الإيطالي الجلوس مع وكيل اللاعب للحديث عن التجديد.

وكشفت صحيفة كوريير ديلو سبورت عن شرطين مثيرين للاهتمام في تعاقد ديبالا.

وأشار التقرير إلى أن ديبالا يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 12 مليون يورو يتم تفعيله قبل انطلاق الموسم المقبل.

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ويحق لديبالا الرحيل عن روما إلى أي فريق داخل أو خارج إيطاليا مقابل ذلك الشرط الجزائي.

أما الشرط الثاني في التعاقد هو تجديد العقد تلقائيا لموسم جديد حال مشاركته في 50% من مباريات الموسم المقبل.

وبذلك حال مشاركة ديبالا في 50% من مباريات روما الموسم المقبل سيستمر تعاقده حتى 2026.

وكشف التقرير عن جلسة متوقعة بين وكيل اللاعب وممثلي النادي في إيطاليا مع نهاية الموسم.

ولم يتم تأكيد مشاركة روما في البطولات الأوروبية الموسم المقبل وهو ما قد يؤثر على الميزانية.

ويسعى روما لتعيين مدير رياضي جديد بعد رحيل تياجو بينتو في وقت سابق من هذا العام.

ويستعد ديبالا لتدعيم صفوف روما أمام يوفنتوس مساء اليوم الأحد.

روما ديبالا الدروي الإيطالي
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