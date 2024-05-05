حمدي فتحي: مستمر مع الوكرة.. وأتمنى التتويج بالمزيد من البطولات

أكد حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكدا أن الفريق يسعى لإعلاء مكانة الوكرة في الدوري القطري.

وتوج الوكرة بلقب كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1999 بمشاركة حمدي فتحي بالفوز على الريان في النهائي بنتيجة 1-0.

وقال حمدي في تصريحات لقنوات الكأس القطرية: "مستمر مع الوكرة الموسم المقبل".

وأضاف "الوكرة يسير بخطى ثابتة على مدار المواسم الأخيرة، ويستحق التتويج ببطولة".

وتابع "أتمنى ألا تكون البطولة الأخيرة في تاريخ النادي، نسعى لوضع نادي الوكرة في مكانة أكبر".

وواصل "نسعى للتتويج بكأس الأمير، وعلينا التركيز في مبارياته من أجل حصد اللقب".

وأكمل "لا أرى صعوبة في إمكانية تتويج الوكرة بلقب الدوري القطري يوما ما، كنا نسير بشكل جيد طوال الموسم، قبل أن يقف الحظ ضدنا في بعض الأحيان".

وحقق حمدي فتحي أول لقب في مسيرته الاحترافية بعد انضمامه مطلع الموسم الجاري للوكرة قادما من الأهلي.

وصنع حمدي هدف الوكرة الأول لإيوب عسال بتمريرة بينية رائعة لكن ألغي الهدف في الدقيقة 9 بسبب التسلل.

وألغي هدف آخر للوكرة بصناعة الدولي المصري سجله محمد بن يطو بسبب التسلل في الدقيقة 29.

وخطف ناصر اليزيدي التقدم للوكرة في الدقيقة 80 بتسديدة أرضية مرت من بين أقدام الحارس بعد بينية جيلسون دالا، لتنتهي المباراة بتتويج الوكرة باللقب.

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