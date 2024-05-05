نهاية موسم مدافع بايرن

الأحد، 05 مايو 2024 - 12:30

كتب : FilGoal

جيريرو

سيغيب رافاييل جيريرو مدافع بايرن ميونيخ عن مباريات فريقه المتبقية في الموسم الجاري بسبب الإصابة.

ويستعد بايرن لملاقاة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأفاد نادي بايرن في بيان: "أكدت الفحوصات تعرض جيريرو لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة شتوتجارت".

أخبار متعلقة:
إنزاجي يؤكد انتقال طارمي لـ إنتر رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام NBA - مينيسوتا يقهر دنفر في ملعبه بنصف نهائي الغرب سجل هدفا وصنع 5.. ميسي ينفجر ويقود مع سواريز إنتر ميامي للفوز على نيويورك ريد بولز بسداسية

وأضاف البيان "سيغيب المدافع البرتغالي عن الملاعب في المباريات القادمة".

وتم استبدال جيريرو في الدقيقة 17 من لقاء شتوتجارت بعدما تعرض للإصابة.

وذلك بعدما ظهر بشكل جيد عقب مشاركته في الشوط الثاني من لقاء ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

ويتبقى لبايرن 3 مباريات في الموسم وقد يصلوا إلى 4 في حالة عبور ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال نحو النهائي.

يلتقي الفائز منهما في النهائي مع الفائز من مواجهة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، يوم 1 يونيو المقبل.

بعيدا عن دوري الأبطال، سيلعب بايرن ضد فولفسبورج وهوفنهايم في الجولتين الأخيرتين من الدوري الألماني.

ريال مدريد بايرن ميونيخ رافاييل جيريرو
نرشح لكم
إيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي قبل جولتين من نهاية الموسم سكاي: تشيلسي يعرض لوكاكو على نابولي كجزء من صفقة ضم أوسيمين تقرير إيطالي: شرطان مثيران للاهتمام في تعاقد ديبالا مع روما لن يحقق دوري الـ 100 نقطة.. إنتر يسقط أمام ساسولو مجددا ويخسر للمرة الثانية بالموسم مصطفى محمد يشارك في تعادل سلبي بين نانت وبريست أنشيلوتي: هدف بيلينجهام كان حاسما في صراع الدوري.. ولدينا فرصة خوض نهائي آخر كتالونيا تهدي لقب الدوري الإسباني لـ ريال مدريد.. جيرونا يكرر انتصاره على برشلونة برباعية سوبر هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح ولفرهامبتون وتشديد الخناق على أرسنال
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) وست هام.. بداية المباراة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي قبل جولتين من نهاية الموسم 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل تشيلسي - عودة تياجو سيلفا لمواجهة وست هام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حكايات في الجول – محمد فهمي.. قاد أصحاب الجياد للقسم الثاني في عمر 34 عاما ساعة | حكايات في الجول
زد يعلن مواعيد اختبارات البراعم ساعة | الدوري المصري
مدرب النصر: انتصارات الهلال المتتالية أحدثت الفارق في صراع الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
سبورت: رغم التأهل التاريخي.. جيرونا لن يلعب في دوري أبطال أوروبا على ملعبه ساعة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: تشيلسي يعرض لوكاكو على نابولي كجزء من صفقة ضم أوسيمين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 3 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب 4 نصف نهائي الكونفدرالية - مغادرة بركان واتحاد العاصمة للملعب والتأكد من عدم إقامة المباراة