نهاية موسم مدافع بايرن

سيغيب رافاييل جيريرو مدافع بايرن ميونيخ عن مباريات فريقه المتبقية في الموسم الجاري بسبب الإصابة.

ويستعد بايرن لملاقاة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأفاد نادي بايرن في بيان: "أكدت الفحوصات تعرض جيريرو لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة شتوتجارت".

وأضاف البيان "سيغيب المدافع البرتغالي عن الملاعب في المباريات القادمة".

وتم استبدال جيريرو في الدقيقة 17 من لقاء شتوتجارت بعدما تعرض للإصابة.

وذلك بعدما ظهر بشكل جيد عقب مشاركته في الشوط الثاني من لقاء ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

ويتبقى لبايرن 3 مباريات في الموسم وقد يصلوا إلى 4 في حالة عبور ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال نحو النهائي.

يلتقي الفائز منهما في النهائي مع الفائز من مواجهة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، يوم 1 يونيو المقبل.

بعيدا عن دوري الأبطال، سيلعب بايرن ضد فولفسبورج وهوفنهايم في الجولتين الأخيرتين من الدوري الألماني.

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