إنزاجي يؤكد انتقال طارمي لـ إنتر

الأحد، 05 مايو 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

مهدي طارمي يحتفل بهدفه ضد بنفيكا

أكد سيموني إنزاجي مدرب إنتر تعاقد فريقه مع الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو، قبل أن يعلن النادي الصفقة بشكل رسمي.

الخبر لم يكن سرا، إذ حصل إنتر منذ فترة على توقيع المهاجم الإيراني كلاعب حر، وفقا للعديد من التقارير.

وقال إنزاجي في تصريحات لشبكة DAZN: "طارمي لاعب مهم، لديه خبرة كبيرة في مباريات دوري أبطال أوروبا، سجل العديد من الأهداف ونحن سعداء بانضمامه لنا".

أخبار متعلقة:
NBA - مينيسوتا يقهر دنفر في ملعبه بنصف نهائي الغرب سجل هدفا وصنع 5.. ميسي ينفجر ويقود مع سواريز إنتر ميامي للفوز على نيويورك ريد بولز بسداسية رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام لن يحقق دوري الـ 100 نقطة.. إنتر يسقط أمام ساسولو مجددا ويخسر للمرة الثانية بالموسم

وأضاف "سيكون لدينا فريق أكبر في الموسم المقبل، لذلك كنا بحاجة إلى المزيد من المهاجمين".

وكان النادي الإيطالي قد تقدم بالفعل بطلب ضم نجم نادي بورتو في الصيف الماضي ومرة أخرى في يناير، ولكن الصفقة فشلت بسبب السعر المطلوب من النادي البرتعالي.

وبدلاً من ذلك، نجح إنتر في إقناع طارمي بالانضمام للفريق كلاعب حر بعدما ينتهي عقده مع بورتو في 30 يونيو.

يحتاج إنتر إلى تعزيز فريقه، حيث سيلعب في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد، كما تأهل النيراتزوري بالفعل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 في الصيف المقبل.

سيكون طارمي أول لاعب إيراني ينضم لإنتر في تاريخه.

وواجه طارمي إنتر من قبل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في دور الـ16.

ولم يسجل البالغ من العمر 31 عاما في شباك الأفاعي خلال مباراة الذهاب والإياب.

وانضم طارمي إلى بورتو من ريو أفي مقابل 4 مليون في صيف 2020.

واحترف طارمي في أوروبا من بوابة ريو أفي في 2019.

إيران إنتر مهدي طارمي
نرشح لكم
تقرير برازيلي: تياجو سيلفا يقترب من العودة لـ فلومينينسي حفل شواء أصدقاء ميسي سيزداد اسم آخر - ESPN: إنتر ميامي يبدأ التفاوض مع دي ماريا تقرير إيطالي: اتحاد جدة يضع سون كحل بديل حال فشل التعاقد مع صلاح ليفربول يراقب حارس يقترب من الهبوط سبورت: جويدو رودريجيز قد يكون أول صفقات برشلونة كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يمانع رحيل إسماعيل بن ناصر تقرير: مدرب نيس يدخل حسابات ميلان سبورت: برشلونة لا يستبعد إعارة روكي
أخر الأخبار
نهاية موسم مدافع بايرن 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنزاجي يؤكد انتقال طارمي لـ إنتر 46 دقيقة | ميركاتو
NBA - مينيسوتا يقهر دنفر في ملعبه بنصف نهائي الغرب ساعة | كرة السلة الأمريكية
سجل هدفا وصنع 5.. ميسي ينفجر ويقود مع سواريز إنتر ميامي للفوز على نيويورك ريد بولز بسداسية ساعة | أمريكا
رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة لـ الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا ساعة | رياضة نسائية
مواعيد مباريات الأحد 5 مايو 2024.. الزمالك ضد سموحة في الدوري وليفربول أمام توتنام 2 ساعة | الدوري المصري
لن يحقق دوري الـ 100 نقطة.. إنتر يسقط أمام ساسولو مجددا ويخسر للمرة الثانية بالموسم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 3 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب 4 نصف نهائي الكونفدرالية - مغادرة بركان واتحاد العاصمة للملعب والتأكد من عدم إقامة المباراة