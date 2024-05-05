إنزاجي يؤكد انتقال طارمي لـ إنتر

أكد سيموني إنزاجي مدرب إنتر تعاقد فريقه مع الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو، قبل أن يعلن النادي الصفقة بشكل رسمي.

الخبر لم يكن سرا، إذ حصل إنتر منذ فترة على توقيع المهاجم الإيراني كلاعب حر، وفقا للعديد من التقارير.

وقال إنزاجي في تصريحات لشبكة DAZN: "طارمي لاعب مهم، لديه خبرة كبيرة في مباريات دوري أبطال أوروبا، سجل العديد من الأهداف ونحن سعداء بانضمامه لنا".

وأضاف "سيكون لدينا فريق أكبر في الموسم المقبل، لذلك كنا بحاجة إلى المزيد من المهاجمين".

وكان النادي الإيطالي قد تقدم بالفعل بطلب ضم نجم نادي بورتو في الصيف الماضي ومرة أخرى في يناير، ولكن الصفقة فشلت بسبب السعر المطلوب من النادي البرتعالي.

وبدلاً من ذلك، نجح إنتر في إقناع طارمي بالانضمام للفريق كلاعب حر بعدما ينتهي عقده مع بورتو في 30 يونيو.

يحتاج إنتر إلى تعزيز فريقه، حيث سيلعب في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد، كما تأهل النيراتزوري بالفعل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 في الصيف المقبل.

سيكون طارمي أول لاعب إيراني ينضم لإنتر في تاريخه.

وواجه طارمي إنتر من قبل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في دور الـ16.

ولم يسجل البالغ من العمر 31 عاما في شباك الأفاعي خلال مباراة الذهاب والإياب.

وانضم طارمي إلى بورتو من ريو أفي مقابل 4 مليون في صيف 2020.

واحترف طارمي في أوروبا من بوابة ريو أفي في 2019.