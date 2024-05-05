NBA - مينيسوتا يقهر دنفر في ملعبه بنصف نهائي الغرب

الأحد، 05 مايو 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

مينيسوتا تيمبروولفز

حقق مينيسوتا تيمبرولفز فوزا ثمينا على مضيفه دنفر ناجتس في المباراة الأولى بينهما في سلسلة نصف نهائي القسم الغربي بدوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وانتصر مينيسوتا بنتيجة 106-99 على ملعب حامل لقب البطولة.

وتألق أنتوني إدواردز في صفوف مينيسوتا بتسجيل 43 نقطة، بينها 25 نقطة في النصف الأول ليقود فريقه لفوز مثير.

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بينما أحرز ناز ريد 16 نقطة، بينها 14 نقطة في الربع الأخير.

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في دنفر الإثنين.

وتحسم السلسلة التي قد تمتد لـ7 مباريات حين يصل أي فريق لفوزه الرابع.

يذكر أن مينيسوتا تأهل لنصف النهائي بعد التفوق على فينيكس صنز بنتيجة 4-0 في سلسلة ربع النهائي.

بينما تأهل ناجتس على حساب لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 4-1 في سلسلة ربع النهائي.

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