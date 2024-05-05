NBA - مينيسوتا يقهر دنفر في ملعبه بنصف نهائي الغرب

حقق مينيسوتا تيمبرولفز فوزا ثمينا على مضيفه دنفر ناجتس في المباراة الأولى بينهما في سلسلة نصف نهائي القسم الغربي بدوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وانتصر مينيسوتا بنتيجة 106-99 على ملعب حامل لقب البطولة.

وتألق أنتوني إدواردز في صفوف مينيسوتا بتسجيل 43 نقطة، بينها 25 نقطة في النصف الأول ليقود فريقه لفوز مثير.

بينما أحرز ناز ريد 16 نقطة، بينها 14 نقطة في الربع الأخير.

A career night for Anthony Edwards in Game 1 ‼️ 🐺 43 PTS (playoff career high) 🐺 17-29 FGM 🐺 7 REB 🐺 1-0 series lead The 2nd player 22 years old or younger to score 40+ in back-to-back playoff games (Kobe Bryant).#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/viVBSNZpNt — NBA (@NBA) May 5, 2024

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في دنفر الإثنين.

وتحسم السلسلة التي قد تمتد لـ7 مباريات حين يصل أي فريق لفوزه الرابع.

يذكر أن مينيسوتا تأهل لنصف النهائي بعد التفوق على فينيكس صنز بنتيجة 4-0 في سلسلة ربع النهائي.

بينما تأهل ناجتس على حساب لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 4-1 في سلسلة ربع النهائي.