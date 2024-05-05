سجل هدفا وصنع 5.. ميسي ينفجر ويقود مع سواريز إنتر ميامي للفوز على نيويورك ريد بولز بسداسية

الأحد، 05 مايو 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

ميسي وسواريز مع إنتر ميامي بكونكاكاف

انفجر ليونيل ميسي أمام نيويورك ريد بولز ضمن منافسات الدوري الأمريكي وساهم في ستة أهداف بمباراة واحدة.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وكان إنتر ميامي متأخرا بهدف دون مقابل مع نهاية الشوط الأول، ولكن في شوط واحد نجح ميسي في قيادة فريقه للفوز بستة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ميسي هدفا وصنع 5 أهداف أخرى ليصعد بفريقه إلى قمة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

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ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة وحقق فوزه الرابع على التوالي.

ونجح لويس سواريز في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة خلال 12 دقيقة فقط، كما صنع الهدف الذي سجله ميسي.

وتقاسم ميسي وسواريز صدارة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما.

ورفع ميسي رصيده إلى 23 مساهمة بالدوري الأمريكي هذا الموسم بعد تسجيل 10 أهداف وصناعة 13 آخرين.

وبات ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يصنع خمسة أهداف في مباراة واحدة.

ويلعب إنتر ميامي مباراته القادمة أمام مونتريال الأسبوع المقبل.

لويس سواريز ليونيل ميسي إنتر ميامي
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