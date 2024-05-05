كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة لـ الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا

الأحد، 05 مايو 2024 - 11:03

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبات الزمالك بالفوز بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

نفت مريم متولي لاعبة سيدات الزمالك للكرة الطائرة تقارير طلبها العودة إلى الأهلي مجددا عقب نهاية تعاقده مع الأبيض.

وقادت مريم متولي سيدات الزمالك لتحقيق لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي والتأهل إلى كأس العالم للأندية في الصين.

كما حصدت مريم على لقب أفضل لاعبة في البطولة بعد أدائها المتميز.

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وقالت مريم متولي عبر قناة صدى البلد عن طلبها العودة للأهلي: "كلام غير حقيقي وكذب ومن يملك دليلا يثبت ذلك أتمنى أن يظهره، على العكس الأهلي هو من تواصل معنا وحاول (يوقعنا) ولكن في النهاية نحن على قلب رجل واحد".

وكشفت مريم "أن تكون هناك اتصالات في نصف الموسم لعودتنا إلى الأهلي أمر لا يصح وهدفه تشتيت اللاعبات ولكن أغلقنا الأمر، التواصل معنا كان من أشخاص في مجلس الإدارة".

وتابعت لاعبة الزمالك "الحمد لله تمكنا من الفوز ببطولة إفريقيا وتعويض خسارة بطولات الموسم، هذه البطولة تساوي بالنسبة لنا الـ 3 بطولات الأخرى وإن شاء الله نبني عليها للقادم".

وواصلت مريم "عملنا بشكل جيد جدا خلال الفترة الماضية عقب كأس مصر، وعودة أحمد فتحي في القيادة الفنية منحنا ثقة كبيرة، ربما خذلنا النادي وجماهيره الفترة الماضية لكنني متأكدة أن بطولة إفريقيا ستمحي كل شيء".

وشددت "لم نحقق أفضل شيء في البطولات الأخرى لأسباب ليس لنا يد فيها ولكن الحمد لله في النهاية كنا رجالا وحققنا لقب إفريقيا".

واختتمت مريم متولي تصريحاتها "أشعر بفخر شديد جدا بتحقيق أول بطولة لألعاب الصالات للزمالك هذا الموسم، وذلك كان من أكبر الضغوطات التي تعرضنا لها قبل المباراة والحمد لله كنا نستاهل ذلك".

وتأهلت سيدات الزمالك للكرة الطائرة للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وتستضيف الصين منافسات مونديال الأندية للسيدات خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويلعب الزمالك ضمن ثمانية فرق إذ يشارك ثنائي إيطالي وآخر برازيلي بجانب فريق صيني مستضيف البطولة ويتبقى الثنائي ممثل آسيا.

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