مواعيد مباريات الأحد 5 مايو 2024.. الزمالك ضد سموحة في الدوري وليفربول أمام توتنام

الأحد، 05 مايو 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

الزمالك

يشهد اليوم الأحد 5 مايو 2024 عددا من مباريات المنافسات المختلفة.

ويختتم الزمالك استعداداته لنهائي الكونفدرالية بمواجهة سموحة في مسابقة الدوري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفا على سموحة ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري على استاد برج العرب.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يستضيف البنك الأهلي فريق إنبي على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي فريق وست هام ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يحل أستون فيلا ضيفا على برايتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويستضيف ليفربول فريق توتنام في ختام مباريات اليوم بتمام السادسة والنصف مساء.

الدوري الألماني

يستضيف إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش فريق باير ليفركوزن في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري التونسي

يحل الترجي ضيفا على الملعب التونسي ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام الخامسة مساء.

الزمالك سموحة الدوري المصري
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