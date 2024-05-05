لن يحقق دوري الـ 100 نقطة.. إنتر يسقط أمام ساسولو مجددا ويخسر للمرة الثانية بالموسم

سقط إنتر في فخ الخسارة لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ سبتمبر وأمام نفس المنافس بهزيمة من ساسولو بهدف دون رد في الجولة 35.

ولم يخسر إنتر أي مباراة في الدوري الذي حصده بالفعل منذ الجولة السادسة عندما خسر من ساسولو في الدور الأول بنتيجة 2-1 في جوزيبي مياتزا.

ولأول مرة يخسر إنتر أمام فريق يحتل أحد المركزين الأخيرين في الدوري منذ 2014 عندما خسر من بارما بنتيجة 2-0.

ولن يصل إنتر للنقطة رقم 100 في الدوري الإيطالي، كثاني من يحقق هذا الإنجاز بعد يوفنتوس، حيث إذا حصد الفريق الـ 9 نقاط المتبقية سيصل رصيده لـ 98 نقطة.

وسجل أرماند لوريونت هدف فوز ساسولو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

ومنذ بداية أبريل الماضي سجل الفرنسي 4 أهداف في الدوري الإيطالي كأفضل مسجل للأهداف منذ تلك الفترة بالتساوي مع هاكان تشالهان أوجلو لاعب وسط إنتر.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للاوتارو مارتينيز هداف الدوري هذا الموسم برصيد 23 نقطة.

وشهد تشكيل إنتر إجراء بعض التغييرات على الفريق فبدأ إيميلو أوديرو في حراسة مرمى الفريق، وكذلك ستيفن دي فري في الوسط.

الفوز هو الأول لساسولو منذ 6 جولات لم يعرف فيها طعم الانتصار بواقع 3 هزائم و3 تعادلات.

ويعاني ساسولو الموسم الجاري حيث يحتل المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 29 نقطة وتفصله نقطتين عن مراكز البقاء.

وتوقف رصيد إنتر عند 89 نقطة في الصدارة بفارق 19 نقطة عن ميلان الوصيف.