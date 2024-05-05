مصطفى محمد يشارك في تعادل سلبي بين نانت وبريست

الأحد، 05 مايو 2024 - 01:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد كبديل في تعادل سلبي جمع نانت وبريست في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وبدأ الدولي المصري المباراة من على مقاعد البدلاء للمرة الخامسة هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

ولا يزال نانت يصارع من أجل البقاء في الدوري الفرنسي لموسم آخر، حيث أصبح رصيده 33 نقطة في المركز الـ 14 بفارق 4 نقاط عن ميتز صاحب المركز الـ 16 -أول مراكز الهبوط-.

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واستمر بريست في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن ليل الرابع والذي لم يخض مباراته في هذه الجولة.

ولم تشهد المباراة سوى 3 تسديدات بين القائمين والعارضة لكلا الفريقين طيلة 90 دقيقة.

وشارك مصطفى في الدقيقة 72 وصنع فرصة محققة للتسجيل لكن دون أن يسدد على مرمى منافسه.

وسيلتقي نانت في الجولة المقبل مع ليل ويأمل في حصد نقاط إضافية من أجل مواصلة المشوار ضمن الكبار في الموسم المقبل.

ومنذ عودة أنطوان كومبواري لتدريب الفريق حصد 8 نقاط وهو نفس العدد الذي حصده الفريق خلال الـ 12 التي سبقتها.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد بريست
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