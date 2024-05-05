معلول: تشرفت بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة

عبر علي معلول لاعب الأهلي عن شعوره بالسعادة بعد ارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة في مسيرته.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال معلول عبر موقع إنستجرام: "يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق".

وأضاف "أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن".

ارتدى المحترف التونسي علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته وذلك في مباراة الجونة.

وحصل معلول على شارة قيادة الأهلي بعد خروج كريم وليد من الملعب والذي كان يحمل شارة قيادة الفريق من قبله.

يأتي ذلك في ظل غياب كل من محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية قادة الأهلي هذا الموسم على الترتيب.

وانضم علي معلول لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وبشكل عام لعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاما مع الأهلي 285 مباراة، سجل خلالها 51 هدفا وقدم 83 تمريرة حاسمة.

وتوج معلول مع الأهلي بـ19 بطولة، كما حقق مع الفريق الأحمر المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.