عمرو وردة: إذا تعرض لاعب غيري لما قابلته لاعتزل مبكرا

كشف عمرو وردة لاعب بانسيرايكوس اليوناني عن كواليس رحيله عن فريقه.

عمرو وردة النادي : بانسيريكوس

وقال وردة عبر قناة دي إم سي: "تعاقدي انتهى مع فريقي بنهاية شهر أبريل والنادي لم يفسخ تعاقدي مثلما يقال، ولكن البعض في مصر يريد إنهاء مسيرتي".

وأضاف "خلال الفترة القصيرة التي قضيتها مع بانسيرايكوس اليوناني حصلت مرتين على أفضل لاعب في الشهر في الدوري".

وأكمل "لاعب آخر غيري إذا تعرض لما تعرضت له لكان اعتزل مبكرا، لكني قاومت وحاولت استعادة مسيرتي من جديد".

وواصل "لم أذهب إلى إيران ولم انضم لأي ناد هناك، ولم انتقل إلى الدوري القبرصي أيضا، هل من الطبيعي أن يوقع لاعب لأكثر من نادي في فترة انتقالات واحدة دون أن يتعرض للإيقاف؟".

وأردف "المسؤولون في فاركو ساندوني لكني لم أستطع الاستمرار في مصر لفترة طويلة".

وشدد "منذ 4 سنوات وأنا أسعى للعودة لمنتخب مصر، وحاولت التواصل مع حسام وإبراهيم في الوقت الحالي ولكني لم أتلقى أي رد، وبالتأكيد أنا أدعم المنتخب في كل الأوقات".

وأتم تصريحاته "أتواصل مع صلاح من فترة إلى أخرى، وعلى تواصل مستمر مع تريزيجيه وحجازي وباقي اللاعبين".