رونالدو: الهدف رقم 900؟ لا أركض وراء الأرقام القياسية

يرى كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي أنه لا يركض وراء الأرقام القياسية، بعدما سجل هاتريك ضد الوحدة.

واكتسح النصر ضيفه الوحدة بنتيجة 6-0 في الجولة 30 من الدوري السعودي.

وقال البرتغالي عبر قناة SSC السعودية: "سعيد والأهم أن الفريق خاض مباراة كبيرة وسجلنا الكثير من الأهداف وسعيد لأنني سجلت".

وواصل "الهدف رقم 900؟ الأرقام القياسية تأتي بطريقة طبيعية ولا أركض وراء الأرقام وسأحاول هذا العام والعام المقبل".

ووصل رونالدو لـ 884 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

وأكمل "أتمنى أن أنهى الموسم بلقب بعدما بدأنا بالفوز بلقب البطولة العربية، ونتطلع لحصد لقب في النهاية كما بدأنا الموسم".

وأتم "علينا أن نرتاح ونستعد ولنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

ويلتقي النصر مع الهلال في نهائي كأس خادم الحريمين الشريفين بنهاية الموسم الجاري.

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ووصل رونالدو للهاتريك رقم 66 في مسيرته مع كل الفرق، وأصبح ثالث أكثر تسجيلا للهاتريك في الدوري السعودي برصيد 6 مرات.

وبات رونالدو ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي والرقم مرشح للزيادة بعد عبدالرزاق حمدلله الذي سجّل 34 هدفاً في 2018-2019.

وأصبح النصر أول فريق يسجل 90 هدفا في الدوري السعودي.