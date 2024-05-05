رونالدو: الهدف رقم 900؟ لا أركض وراء الأرقام القياسية

الأحد، 05 مايو 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يرى كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي أنه لا يركض وراء الأرقام القياسية، بعدما سجل هاتريك ضد الوحدة.

واكتسح النصر ضيفه الوحدة بنتيجة 6-0 في الجولة 30 من الدوري السعودي.

وقال البرتغالي عبر قناة SSC السعودية: "سعيد والأهم أن الفريق خاض مباراة كبيرة وسجلنا الكثير من الأهداف وسعيد لأنني سجلت".

أخبار متعلقة:
عضو إدارة بركان: نرحب بالزمالك في المغرب.. ومواجهة الأبيض تكون قوية طائرة - سيناريو ماراثوني.. سيدات الزمالك بطلات إفريقيا أمام الأهلي ويتأهلن لمونديال الأندية رونالدو يواصل تحطيم الأرقام.. هاتريك الدون يقود النصر لاكتساح الوحدة بسداسية مروان عطية: أتمنى التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية.. وكأس الأمم مع المنتخب

وواصل "الهدف رقم 900؟ الأرقام القياسية تأتي بطريقة طبيعية ولا أركض وراء الأرقام وسأحاول هذا العام والعام المقبل".

ووصل رونالدو لـ 884 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

وأكمل "أتمنى أن أنهى الموسم بلقب بعدما بدأنا بالفوز بلقب البطولة العربية، ونتطلع لحصد لقب في النهاية كما بدأنا الموسم".

وأتم "علينا أن نرتاح ونستعد ولنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

ويلتقي النصر مع الهلال في نهائي كأس خادم الحريمين الشريفين بنهاية الموسم الجاري.

ووصل رونالدو للهاتريك رقم 66 في مسيرته مع كل الفرق، وأصبح ثالث أكثر تسجيلا للهاتريك في الدوري السعودي برصيد 6 مرات.

وبات رونالدو ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي والرقم مرشح للزيادة بعد عبدالرزاق حمدلله الذي سجّل 34 هدفاً في 2018-2019.

وأصبح النصر أول فريق يسجل 90 هدفا في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
تغريم اتحاد جدة بسبب أحداث لقاء الهلال.. والعقوبات تطول حمد الله الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا مدرب النصر: انتصارات الهلال المتتالية أحدثت الفارق في صراع الدوري السعودي ماذا يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي رونالدو يواصل تحطيم الأرقام.. هاتريك الدون يقود النصر لاكتساح الوحدة بسداسية خطوة للبقاء.. أبها بقيادة موسيماني يفوز على الاتحاد في غياب حجازي خطوة نحو اللقب.. الهلال يكتسح التعاون بثلاثية في الدوري السعودي حجازي يغيب عن اتحاد جدة بسبب إصابة في الركبة
أخر الأخبار
سكاي: بايرن يدرس التعاقد مع تين هاج 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
وفاة بطل كأس العالم 1978 مع الأرجنتين 47 دقيقة | أمريكا
NBA - تعرف على المتأهلين لنصف نهائي الشرق والغرب.. والطريق للقب ساعة | كرة السلة الأمريكية
قبل أولمبياد باريس.. زياد السيسي يتوج بذهبية الجائزة الكبرى لـ السلاح ساعة | رياضات أخرى
تغريم اتحاد جدة بسبب أحداث لقاء الهلال.. والعقوبات تطول حمد الله ساعة | سعودي في الجول
لاعب نهضة بركان: لا يمكن الاستهانة بالزمالك ونريد أن نثبت لهم أننا نستحق لقب الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سام مرسي: أفتخر بأنني أول مصري يحقق هذا الإنجاز.. وأهديه أيضا للشعب الفلسطيني 2 ساعة | المحترفون
طريق سيتي وأرسنال وليفربول نحو لقب الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 آلان شيرار: رد فعل صلاح تجاه كلوب هو التصرف الصحيح 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 4 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق