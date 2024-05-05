رونالدو يواصل تحطيم الأرقام.. هاتريك الدون يقود النصر لاكتساح الوحدة بسداسية

واصل النصر مطاردة الهلال في صراع صدارة الدوري السعودي واكتسح الوحدة بنتيجة 6-0 بفضل هاتريك كريستيانو رونالدو.

وسجل سداسية النصر: رونالدو (3) وساديو ماني وأوتافيو ومحمد آل فتيل.

ووصل رونالدو للهاتريك رقم 66 في مسيرته مع كل الفرق، وأصبح ثالث أكثر تسجيلا للهاتريك في الدوري السعودي برصيد 6 مرات.

وبات رونالدو ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي والرقم مرشح للزيادة بعد عبدالرزاق حمدلله الذي سجّل 34 هدفاً في 2018-2019.

وأصبح النصر أول فريق يسجل 90 هدفا في الدوري السعودي.

وتقدم رونالدو بالهدف الأول في الدقيقة 5 مستغلا تمريرة خاطئة من الحارس وسدد كرة في الشباك بسهولة مسجلا الأول.

وفي الدقيقة 11 أضاف البرتغالي الهدف الثاني برأسية بعد عرضية مارسيلو بروزوفيتش.

وعقب 6 دقائق سجل أوتافيو هدف النصر الثالث بتسديدة ساقطة من فوق الحارس بعد انفراده.

وأصبحت النتيجة 4-0 بفضل هدف ساديو ماني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل رونالدو الهاتريك الخاص به في الدقيقة 52 والخامس للنصر بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء سجل آل فتيل الهدف السادس بمتابعة لكرة ارتدت من قائم الوحدة.

الفوز رفع رصيد النصر لـ 74 نقطة من 30 مباراة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 83 نقطة وله مباراة أقل.

وظل الوحدة دون فوز في آخر 4 مباريات وفي المركز الـ 12 برصيد 32 نقطة من 30 مباراة.