خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة 9 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساءً.

ويمكنك حجز تذاكر المباراة بـ 75 جنيها فقط.

فتح باب الحجز للمباراة المؤجلة 'الأهلي و الاتحاد' فى دوري النيل لموسم 2023/2024 للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 📞15355 pic.twitter.com/XA6VkZkqAN — Tazkarti (@Tazkarti) May 4, 2024

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة من 13 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة محمد الشاذلي.

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet