خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري
السبت، 04 مايو 2024 - 22:26
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة 9 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساءً.
ويمكنك حجز تذاكر المباراة بـ 75 جنيها فقط.
فتح باب الحجز للمباراة المؤجلة 'الأهلي و الاتحاد' فى دوري النيل لموسم 2023/2024
للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG
لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID
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ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة من 13 مباراة.
فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.
موعد المباراة والقناة الناقلة
يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو.
وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على المباراة محمد الشاذلي.
يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com
ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع . tazkarti.co/TOutlet