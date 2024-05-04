الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد.. القناة الناقلة والمعلق

يواصل الأهلي مشاركته المحلية وسيخوض مواجهة مؤجلة من الجولة 9 من الدوري المصري حيث سيواجه الاتحاد السكندري.

وخاض الأهلي مباراتين في الدوري حتى الآن بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي.

وانتصر الأهلي على الجونة بنتيجة 3-0 في الجولة 21، فيما فاز الاتحاد على بلدية المحلة بنتيجة 2-1.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة محمد الشاذلي.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة من 13 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.

يذكر أن الأهلي فاز الموسم الماضي ذهابا وإيابا بنتيجتي 2-0 و3-0 على زعيم الثغر.