أنشيلوتي: هدف بيلينجهام كان حاسما في صراع الدوري.. ولدينا فرصة خوض نهائي آخر

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن هدف جود بيلينجهام ساهم في حصد فريقه للقب الدوري الإسباني.

وحسم الملكي اللقب مستفيدا من فوز جيرونا على برشلونة بنتيجة 4-2 في الجولة 34 من المسابقة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هدف بيلينجهام أمام برشلونة الذي وسّع الفارق لـ 11 نقطة كان مهما".

وقاد هدف الإنجليزي لفوز قاتل على برشلونة بنتيجة 3-2 ووضع قدما على منصة التتويج.

وأكمل "بيلينجهام في حالة جيدة للغاية، احتاج للعب لوقت قليل من الدقائق، وأعتقد أنه سيكون في أفضل حالاته يوم الأربعاء بدون مشاكل".

وعن مشاركة كورتوا قال: "علينا إعطاءه فرصة المشاركة مثل ميليتاو في هذه المباريات بالدوري، ميليتاو كان أفضل بكثير اليوم، وكان أكثر لائقا من البقية".

وأتم "مما أرى فأن غرفة الملابس هادئة، لدينا فرصة أخرى لخوض نهائي آخر ولا يوجد حافز أكبر من ذلك، لدينا فرصة لإنهاء الموسم بشكل مميز".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل ذهابا بنتيجة 2-2.

وسيحتفل الملكي في الجولات المقبلة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه، بعدما أهداه ممثلا كتالونيا اللقب في لقاء اليوم.

ويظل الملكي بعد فوزه على قادش في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة عن جيرونا الذي انقض على المركز الثاني برصيد 74 نقطة، قبل 4 جولات على النهاية.

فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 73 نقطة.