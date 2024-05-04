مؤتمر كولر: سعيد بتفاعل الجمهور مع ارتداء معلول شارة قيادة الأهلي

السبت، 04 مايو 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بارتداء علي معلول لاعب الفريق شارة قيادة الأحمر لأول مرة في مسيرته.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وحقق الأهلي الفوز على الجونة بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وشهدت المباراة ارتداء علي معلول المحترف التونسي في صفوف الأهلي شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة في مسيرته.

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وقال كولر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "سعداء جدا لارتداء علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة، وأيضا في المباراة السابقة حقق رقما قياسيا في صناعة الأهلي في تاريخ الأهلي، واليوم لعب بشكل جيد والمكافأة كانت حصوله على الشارة".

وأضاف "معلول لديه خبرات كبيرة وهو لاعب ممتاز قادر أن يفيد الأهلي في كل الأوقات، ولحظة حصوله على شارة القيادة مهمة جدا له ولنا وسعيد جدا بتفاعل الجمهور معه".

وواصل "توقعنا طريقة لعب الجونة والشوط الأول لم يكن سيئا وكان من الممكن أن نقدم مستوى أفضل، والهدف الأول جعل الأمور أسهل بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "الجونة وصل للمرمى مرتين لم نكن فيهما منظمين بشكل جيد، ومن المهم أن يستمر التدوير بسبب ضغط المباريات".

وحصل معلول على شارة قيادة الأهلي بعد خروج كريم وليد من الملعب والذي كان يحمل شارة قيادة الفريق من قبله.

وانضم علي معلول لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وبشكل عام لعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاما مع الأهلي 285 مباراة، سجل خلالها 51 هدفا وقدم 83 تمريرة حاسمة.

وتوج معلول مع الأهلي بـ19 بطولة، كما حقق مع الفريق الأحمر المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.

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