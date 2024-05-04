كتالونيا تهدي لقب الدوري الإسباني لـ ريال مدريد.. جيرونا يكرر انتصاره على برشلونة برباعية

السبت، 04 مايو 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

جيرونا - برشلونة

أهدى جيرونا أمام ضيفه برشونة، خصمهما ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لموسم 2023-24 رسميا بعد تكرار الفوز بنتيجة 4-2 في الجولة 34 من المسابقة.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري بشكل رسمي لصالح مستفيدا من خسارة برشلونة.

وسيحتفل الملكي في الجولات المقبلة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه، بعدما أهداه ممثلا كتالونيا اللقب في لقاء اليوم.

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ويظل الملكي بعد فوزه على قادش في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة عن جيرونا الذي انقض على المركز الثاني برصيد 74 نقطة، قبل 4 جولات على النهاية.

فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 73 نقطة.

وصف المباراة

اشتعلت المباراة مبكرا، فتقدم برشلونة في الدقيقة 3 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق الدنماركي أندريس كريستينين.

ولم يدم تقدم برشلونة سوى 69 ثانية، حيث سجل الأوكراني أرتيم دوفبيك هدف التعادل سريعا برأسية بعد عرضية مارتن.

ورفع الأوكراني رصيده لـ 20 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

وردت العارضة رأسية جوندوجان في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وتحصل لامين جمال على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، احتسبها الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو.

وسجل ليفاندوفسكي هدف تقدم البلاوجرانا من علامة الجزاء ورفع رصيده لـ 17 هدفا في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري.

شوط انتهى بتقدم برشلونة بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 65 شارك كريستيان بورتو ويان كوتو وقلبا المباراة رأسا على عقب.

في الدقيقة 65 سجل بورتو هدف التعادل لجيرونا أي بعد دقيقتين من مشاركته كبديل.

ثم أضاف ميجيل جوتيزيرز الهدف الثالث وقلب نتيجة المباراة.

في المقابل شارك بيدري ورافينيا في برشلونة في الدقيقة 70.

ومنع تير شتيجن استقبال الهدف الثالث برأسية من يانجل هيريرا في الدقيقة 71.

وسجل بورتو الهدف الرابع من صناعة سافيو في الدقيقة 74 مكررا نتيجة مباراة الذهاب.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من لاعبي جيرونا استغلال سقوط برشلونة وإضافة الخامس لكن كوندي ثم تير شتيجين منعا ذلك لتنتهي المباراة بفوز جيرونا وتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني.

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