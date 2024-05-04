سيراميكا يكسر سلسلة التعادلات بفوز على الداخلية

استعاد سيراميكا كليوباترا الانتصارات في الدوري المصري بعد سلسلة من التعادلات، وحقق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من المسابقة وأقيمت على ملعب بتروسبورت.

ورفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري من 19 مباراة، وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 11 في المركز الأخير.

وحقق سيراميكا الفوز بعدما تعادل 4 مباريات متتالية وجميعها بنفس النتيجة وهي 1-1.

تقدم سيراميكا في الدقيقة 45 عن طريق صديق أوجولا، وفي بداية الشوط الثاني أضاف سيراميكا الهدف الثاني في الدقيقة 47ز

وقلص معاذ الحناوي الفارق للداخلية في الدقيقة 66 ليسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة.

قبل أن يعود صديق أوجولا ويختتم ثلاثية الداخلية في الدقيقة 82 بهدف ثاني له.

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