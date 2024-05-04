حمدي فتحي يعيد الألقاب لخزائن الوكرة ويتوج بلقب كأس قطر أمام الريان

السبت، 04 مايو 2024 - 21:13

كتب : إسلام أحمد

حمدي فتحي - الوكرة - نهائي كأس قطر

توج الوكرة بلقب كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1999 بمشاركة حمدي فتحي بالفوز على الريان في النهائي بنتيجة 1-0.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

ولأول مرة يحقق الوكرة لقبا منذ 2011 عندما حصد لقب كأس نجوم قطر.

وحقق حمدي فتحي أول مسيرته الاحترافية بعد انضمامه مطلع الموسم الجاري للوكرة قادما من الأهلي.

أخبار متعلقة:
كأس قطر - حمدي فتحي يقود الوكرة للنهائي بالفوز على السد بركلات الترجيح إقالة مدرب حمدي فتحي في الوكرة في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يكتسح مضيفه قطر بخماسية في الشوط الثاني

وصنع حمدي هدف الوكرة الأول بتمريرة بينية رائعة لكن ألغي الهدف في الدقيقة 9 بسبب التسلل.

وألغي هدف آخر للوكرة سجله بن يطو بسبب التسلل في الدقيقة 29.

وتألق حارس الوكرة محمد البكري وتصدى لانفراد رودريجو تاباتا في الدقيقة 64 مانعا تقدم الريان.

وخطف ناصر اليزيدي التقدم للوكرة في الدقيقة 80 بتسديدة أرضية مرت من بين أقدام الحارس بعد بينية جيلسون دالا، لتنتهي المباراة بتتويج الوكرة باللقب.

كأس قطر حمدي فتحي الوكرة
نرشح لكم
تحقق الحلم.. سام مرسي يقود إبسويتش للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 22 عاما انتهت مباراة الصعود - إبسويتش تاون (2)-(0) هدرسفيلد.. مرسي للدوري الممتاز قبل جولة على نهاية الموسم.. بانسيرايكوس اليوناني يعلن فسخ تعاقد عمرو وردة حجازي يغيب عن اتحاد جدة بسبب إصابة في الركبة مبادرة من أنور الغازي.. مباراة خيرية لدعم أطفال غزة بمشاركة سام مرسي كلوب يكشف جديد مشادته مع صلاح "نحترم بعض ولننظر إلى الأمام" نهاية موسم طارق حامد عمر فايد يشارك في فوز نوفي بازار.. وفريقه يواصل تصدر مجموعة الهبوط
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد.. القناة الناقلة والمعلق 5 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: هدف بيلينجهام كان حاسما في صراع الدوري.. ولدينا فرصة خوض نهائي آخر 13 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كولر: سعيد بتفاعل الجمهور مع ارتداء معلول شارة قيادة الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
كتالونيا تهدي لقب الدوري الإسباني لـ ريال مدريد.. جيرونا يكرر انتصاره على برشلونة برباعية 33 دقيقة | الدوري الإسباني
سيراميكا يكسر سلسلة التعادلات بفوز على الداخلية 46 دقيقة | الدوري المصري
سوبر هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح ولفرهامبتون وتشديد الخناق على أرسنال 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي يعيد الألقاب لخزائن الوكرة ويتوج بلقب كأس قطر أمام الريان ساعة | المحترفون
مباشر كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (1) 18-25 (1) الزمالك.. شوط أبيض ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 2 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب 3 نصف نهائي الكونفدرالية - مغادرة بركان واتحاد العاصمة للملعب والتأكد من عدم إقامة المباراة 4 نهائي كونفدرالية مكرر.. موعد مباراتي الزمالك ضد نهضة بركان