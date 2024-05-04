حمدي فتحي يعيد الألقاب لخزائن الوكرة ويتوج بلقب كأس قطر أمام الريان

توج الوكرة بلقب كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1999 بمشاركة حمدي فتحي بالفوز على الريان في النهائي بنتيجة 1-0.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الوكرة

ولأول مرة يحقق الوكرة لقبا منذ 2011 عندما حصد لقب كأس نجوم قطر.

وحقق حمدي فتحي أول مسيرته الاحترافية بعد انضمامه مطلع الموسم الجاري للوكرة قادما من الأهلي.

وصنع حمدي هدف الوكرة الأول بتمريرة بينية رائعة لكن ألغي الهدف في الدقيقة 9 بسبب التسلل.

وألغي هدف آخر للوكرة سجله بن يطو بسبب التسلل في الدقيقة 29.

وتألق حارس الوكرة محمد البكري وتصدى لانفراد رودريجو تاباتا في الدقيقة 64 مانعا تقدم الريان.

وخطف ناصر اليزيدي التقدم للوكرة في الدقيقة 80 بتسديدة أرضية مرت من بين أقدام الحارس بعد بينية جيلسون دالا، لتنتهي المباراة بتتويج الوكرة باللقب.