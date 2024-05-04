حمدي فتحي يعيد الألقاب لخزائن الوكرة ويتوج بلقب كأس قطر أمام الريان
السبت، 04 مايو 2024 - 21:13
كتب : إسلام أحمد
توج الوكرة بلقب كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1999 بمشاركة حمدي فتحي بالفوز على الريان في النهائي بنتيجة 1-0.
ولأول مرة يحقق الوكرة لقبا منذ 2011 عندما حصد لقب كأس نجوم قطر.
وحقق حمدي فتحي أول مسيرته الاحترافية بعد انضمامه مطلع الموسم الجاري للوكرة قادما من الأهلي.
وصنع حمدي هدف الوكرة الأول بتمريرة بينية رائعة لكن ألغي الهدف في الدقيقة 9 بسبب التسلل.
شوف |
الغاء هدف أيوب عسال بسبب التسلل في الدقيقة 9#كأس_قطر2024 | #الوكرة_الريان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/se9PYzGh73— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 4, 2024
وألغي هدف آخر للوكرة سجله بن يطو بسبب التسلل في الدقيقة 29.
وتألق حارس الوكرة محمد البكري وتصدى لانفراد رودريجو تاباتا في الدقيقة 64 مانعا تقدم الريان.
وخطف ناصر اليزيدي التقدم للوكرة في الدقيقة 80 بتسديدة أرضية مرت من بين أقدام الحارس بعد بينية جيلسون دالا، لتنتهي المباراة بتتويج الوكرة باللقب.
شوف الهدف |
الوكرة يتقدم 1-0 على الريان عن طريق ناصر اليزيدي في الدقيقة 80#كأس_قطر2024 | #الوكرة_الريان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/VtW2RH5Exz— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 4, 2024