انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 14-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة

السبت، 04 مايو 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

طائرة الأهلي - الزمالك - نهائي إفريقيا سيدات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات.

ويستضيف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة.

وسيتأهل الفائز بتلك البطولة إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2024 للكرة الطائرة سيدات بالصين من 17-22 ديسمبر المقبل، ليكون أول فريق مصري يشارك في البطولة.

وحصد الأهلي لقب البطولة 10 مرات وهو الأكثر تتويجا باللقب وكانت آخر مرة توج باللقب في 2019.

بينما الزمالك توج باللقب مرة واحدة كانت في النسخة الماضية ويدافع عن لقبه هذا الموسم.

المباراة مذاعة على أون تايم سبورتس 2، شاهد من هنــــــــــــــــــا

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انتهت.. سيدات الزمالك بطلات إفريقيا وأول من يمثل مصر في كأس العالم للأندية بالفوز بنتيجة 3-2

15-13 نهاية الشوط الفاصل لصالح الزمالك

13-13

9-9

7-7 تعادل ثم تقدم الزمالك 8-7

6-5 للزمالك

5-4 للزمالك

تعادل 4-4

4-3 للزمالك

3-0 للزمالك

فوز سيدات الزمالك بالشوط الرابع 25-21.. تعادل 2-2 وإلى شوط خامس فاصل

21-21

19-19

سيدات الزمالك تقلص الفارق 19-17 للأهلي

18-14 للأهلي

14-11 للأهلي

تعادل في الشوط الرابع.. 6-6

الشوط الثالث أحمر 25-13.. النتيجة 2-1 للأهلي

تفوق واضح للأهلي 21-11

الأهلي يواصل التقدم 14-8

تقدم الأهلي 9-5

الشوط الثاني أبيض.. 25-18 للزمالك

تفوق أبيض بنتيجة 21-16 للزمالك

تعادل 14-14 بين الفريقين

تقدم أبيض لسيدات الزمالك 8-6

بداية الشوط الثاني

شوط أول أحمر بعد نقطة هنا وأخرى هناك.. 27-28 للأهلي

تعادل 25-25

تعادل 22-22 قبل نهاية الشوط الأول

سيدات الأهلي يقلصن الفارق.. 21-19 للزمالك

تقدم أبيض في الشوط الأول.. 14-12 للزمالك

بداية اللقاء

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