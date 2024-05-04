انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة

السبت، 04 مايو 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

طائرة الأهلي - الزمالك - نهائي إفريقيا سيدات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات.

ويستضيف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة.

وسيتأهل الفائز بتلك البطولة إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2024 للكرة الطائرة سيدات بالصين من 17-22 ديسمبر المقبل، ليكون أول فريق مصري يشارك في البطولة.

وحصد الأهلي لقب البطولة 10 مرات وهو الأكثر تتويجا باللقب وكانت آخر مرة توج باللقب في 2019.

بينما الزمالك توج باللقب مرة واحدة كانت في النسخة الماضية ويدافع عن لقبه هذا الموسم.

المباراة مذاعة على أون تايم سبورتس 2، شاهد من هنــــــــــــــــــا

--

انتهت.. سيدات الزمالك بطلات إفريقيا وأول من يمثل مصر في كأس العالم للأندية بالفوز بنتيجة 3-2

15-13 نهاية الشوط الفاصل لصالح الزمالك

13-13

9-9

7-7 تعادل ثم تقدم الزمالك 8-7

6-5 للزمالك

5-4 للزمالك

تعادل 4-4

4-3 للزمالك

3-0 للزمالك

فوز سيدات الزمالك بالشوط الرابع 25-21.. تعادل 2-2 وإلى شوط خامس فاصل

21-21

19-19

سيدات الزمالك تقلص الفارق 19-17 للأهلي

18-14 للأهلي

14-11 للأهلي

تعادل في الشوط الرابع.. 6-6

الشوط الثالث أحمر 25-13.. النتيجة 2-1 للأهلي

تفوق واضح للأهلي 21-11

الأهلي يواصل التقدم 14-8

تقدم الأهلي 9-5

الشوط الثاني أبيض.. 25-18 للزمالك

تفوق أبيض بنتيجة 21-16 للزمالك

تعادل 14-14 بين الفريقين

تقدم أبيض لسيدات الزمالك 8-6

بداية الشوط الثاني

شوط أول أحمر بعد نقطة هنا وأخرى هناك.. 27-28 للأهلي

تعادل 25-25

تعادل 22-22 قبل نهاية الشوط الأول

سيدات الأهلي يقلصن الفارق.. 21-19 للزمالك

تقدم أبيض في الشوط الأول.. 14-12 للزمالك

بداية اللقاء

الأهلي الزمالك كرة طائرة سيدات بطولة إفريقيا للطائرة سيدات
نرشح لكم
كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة لـ الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا طائرة - سيناريو ماراثوني.. سيدات الزمالك بطلات إفريقيا أمام الأهلي ويتأهلن لمونديال الأندية كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب كأس مصر أمام سبورتنج طائرة - مصر تحجز مقعدا في مونديال الأندية.. سيدات الأهلي يضربن موعدا مع الزمالك بنهائي إفريقيا كرة طائرة - سيدات الزمالك يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - مرحلة الحسم.. مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك كرة سلة - سيدات الأهلي يضربن موعدا ناريا مع سبورتنج في نهائي كأس مصر كرة طائرة - تأهل سيدات الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
نهاية موسم مدافع بايرن 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنزاجي يؤكد انتقال طارمي لـ إنتر 38 دقيقة | ميركاتو
NBA - مينيسوتا يقهر دنفر في ملعبه بنصف نهائي الغرب 57 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
سجل هدفا وصنع 5.. ميسي ينفجر ويقود مع سواريز إنتر ميامي للفوز على نيويورك ريد بولز بسداسية ساعة | أمريكا
رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة لـ الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا ساعة | رياضة نسائية
مواعيد مباريات الأحد 5 مايو 2024.. الزمالك ضد سموحة في الدوري وليفربول أمام توتنام ساعة | الدوري المصري
لن يحقق دوري الـ 100 نقطة.. إنتر يسقط أمام ساسولو مجددا ويخسر للمرة الثانية بالموسم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 3 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب 4 نصف نهائي الكونفدرالية - مغادرة بركان واتحاد العاصمة للملعب والتأكد من عدم إقامة المباراة