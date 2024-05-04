ليلة الاحتفال بالقائد معلول.. الأهلي يهزم الجونة بثلاثية

السبت، 04 مايو 2024 - 21:03

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي ضد الجونة

حقق الأهلي الفوز على الجونة بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وشهدت المباراة ارتداء علي معلول المحترف التونسي في صفوف الأهلي شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة في مسيرته.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 27 وارتقى إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

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بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 28 في المركز التاسع برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.

ثلاثية الأهلي سجلها إمام عاشور ومحمود متولي وكهربا.

وصف المباراة

قبل أن تنطلق المباراة اشتكى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من شعوره بآلام عضلية وشارك بدلا منه في التشكيل الأساسي كريم وليد والذي ارتدى شارة قيادة الفريق.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين وسط محاولات من الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وأسفرت محاولات الأهلي عن هدف التقدم في الدقيقة 37 بقدم إمام عاشور بعد تسديدة قوية بعيدة المدى لم يستطع أحمد مسعود حارس الجونة التصدي لها.

وأهدر كريم وليد فرصة إضافة الهدف الثاني في الوقت الضائع من الشوط الأول بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها الدفاع إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي وشارك الثنائي رضا سليم وأكرم توفيق بدلا من كريم وليد وبيرسي تاو في الدقيقة 61.

وفي هذه اللحظة ارتدى علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته الكروية.

وهتفت جماهير الأهلي الحاضرة في مدرجات استاد القاهرة لعلي معلول بعد حصوله على شارة قيادة الأهلي.

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وبعد دقيقة واحدة من ارتداء شارة قيادة الأهلي صنع علي معلول هدف فريقه الثاني والذي سجله محمود متولي.

وجاء الهدف بعد ركنية من ناحية اليمين أرسلها معلول لتمر من الجميع وتصل إلى محمود متولي الذي وضع الكرة في الشباك بضربة رأسية.

بعدها شارك الثنائي مروان عطية وكهربا بدلا من إمام عاشور ووسام أبو علي.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد عرقلة حسين الشحات من قبل دفاع الجونة بعدما مر واخترق بمهارة رائعة.

وترك علي معلول الركلة ليسددها كهربا ويسجل منها هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 79.

ثم شارك أنتوني موديست بدلا من حسين الشحات في آخر تبديلات الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

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