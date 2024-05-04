لأول مرة في مسيرته.. علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي

السبت، 04 مايو 2024 - 20:26

كتب : عمرو عبد المنعم

علي معلول بشارة قيادة الأهلي

ارتدى المحترف التونسي علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته وذلك في مباراة الجونة.

ويلعب الأهلي ضد اجلونة في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وحصل معلول على شارة قيادة الأهلي بعد خروج كريم وليد من الملعب والذي كان يحمل شارة قيادة الفريق من قبله.

وشارك كريم وليد في بداية المباراة بدلا من عمرو السولية الذي تعرض للإصابة أثناء الإحماء.

يأتي ذلك في ظل غياب كل من محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية قادة الأهلي هذا الموسم على الترتيب.

وانضم علي معلول لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وبشكل عام لعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاما مع الأهلي 284 مباراة، سجل خلالها 51 هدفا وقدم 83 تمريرة حاسمة.

وتوج معلول مع الأهلي بـ19 بطولة، كما حقق مع الفريق الأحمر المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.

الأهلي علي معلول
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