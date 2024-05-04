الخامس مع الأحمر واحتفال بيلينجهام.. صاروخية إمام عاشور تتقدم لـ الأهلي ضد الجونة

سجل إمام عاشور لاعب وسط الأهلي هدف تقدم فريقه في شباك الجونة في الدوري.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد اجلونة في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وفي الدقيقة 37 سجل إمام عاشور هدف تقدم الأهلي بتسديدة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الجونة.

واحتفل إمام عاشور بالهدف على طريقة جود بيلينجهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

ونجح إمام عاشور في تسجيل ثاني أهدافه في الدوري في المباراة الثانية على التوالي بعدما هز شباك الإسماعيلي في المواجهة السابقة.

ويعد الهدف هو الخامس لـ إمام مع الأهلي منذ انضمامه للأحمر بداية الموسم الجاري.

ومن قبل سجل إمام عاشور في إنبي في كأس مصر، وفي الزمالك في نهائي البطولة ذاتها.

كما سجل في اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، والإسماعيلي في الدوري.

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