الخامس مع الأحمر واحتفال بيلينجهام.. صاروخية إمام عاشور تتقدم لـ الأهلي ضد الجونة

السبت، 04 مايو 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور مع الأهلي في الجونة

سجل إمام عاشور لاعب وسط الأهلي هدف تقدم فريقه في شباك الجونة في الدوري.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد اجلونة في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وفي الدقيقة 37 سجل إمام عاشور هدف تقدم الأهلي بتسديدة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الجونة.

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واحتفل إمام عاشور بالهدف على طريقة جود بيلينجهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

ونجح إمام عاشور في تسجيل ثاني أهدافه في الدوري في المباراة الثانية على التوالي بعدما هز شباك الإسماعيلي في المواجهة السابقة.

ويعد الهدف هو الخامس لـ إمام مع الأهلي منذ انضمامه للأحمر بداية الموسم الجاري.

ومن قبل سجل إمام عاشور في إنبي في كأس مصر، وفي الزمالك في نهائي البطولة ذاتها.

كما سجل في اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، والإسماعيلي في الدوري.

الأهلي إمام عاشور الجونة
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