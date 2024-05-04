الدرجة الثالثة - تأهل 3 فرق إلى القسم الثاني ب.. ومقعد أخير ينتظر الحسم

السبت، 04 مايو 2024 - 19:53

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تأهلت 3 فرق من القسم الثالث إلى دوري الدرجة الثانية (القسم الثاني ب) الموسم المقبل 2024-25.

ويصعد 13 فريقا من القسم الثالث إلى الثاني ب بعد تعديل نظام المسابقات في الدرجة الأدنى بدءا من الموسم الجاري.

وقاد أحمد عبد الغني هداف حراس الحدود ومنتخب مصر السابق فريق البلاستيك لتصدر المجموعة السادسة والتأهل بعد الفوز على ألماظة بنتيجة 2-0.

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وصعد فريق بيلا بقيادة محمد المحالي في صدارة المجموعة العاشرة بالفوز على بلطيم بهدف دون رد.

وتأهل أخيرا أصحاب الجياد من المجموعة الـ 11.

ويتبقى مقعد واحد وأخير لم يُحسم بعد للتأهل للقسم الثاني ب، وهو مقعد المجموعة التاسعة.

وتشهد المجموعة التاسعة صراعا بين رأس البر وبلقاس سيتي.

وإليكم قائمة الفرق الصاعدة للموسم المقبل من القسم الثاني ب:

المجموعة الأولى: المدينة المنورة

المجموعة الثانية: مركز شباب سوهاج

المجموعة الثالثة: البداري

المجموعة الرابعة: توت عنخ امون

المجموعة الخامسة: دياموند

المجموعة السادسة: البلاستيك

المجموعة سابعة: دمياط

المجموعة الثامنة: الشرقية

المجموعة التاسعة: صراع بين رأس البر وبلقاس سيتي (لم يحسم بعد)

المجموعة العاشرة: بيلا

المجموعة الحادية عشر: أصحاب الجياد

المجموعة الثانية عشر أ: نادي 6 أكتوبر بسيناء

المجموعة الثانية عشر ب: نادي الزهور بمطروح

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