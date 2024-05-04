خطوة نحو لقب الدوري الـ 36.. ريال مدريد ينتصر على قادش بثلاثية

السبت، 04 مايو 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

بيلينجهام - دياز

اقترب ريال مدريد خطوة من حصد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه بالفوز على قادش بنتيجة 3-0 في الجولة 34 بلقاء أقيم على استاد سانتياجو بيرنابيو.

سجل ثلاثية الملكي: براهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسليو.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ 87 نقطة بفارق 14 نقطة عن برشلونة الذي يواجه بعد قليل فريق جيرونا.

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وفي حال تعثر الفريق الكتالوني بالتعادل أو الخسارة سيحسم الميرينجي لقب الدوري قبل 4 جولات على نهاية الموسم بشكل رسمي.

وإذا انتصر برشلونة سيتأجل الحسم للجولة المقبلة وكل شيء في يد كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتوقف رصيد قادش عند 26 نقطة في المركز الـ 18 وعلى بعد 5 نقاط من سيلتا فيجو وأول مراكز الأمان في الليجا.

وشهد اللقاء عودة تيبو كورتوا لتشكيل ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابات التي ضربته منذ بداية الموسم.

وأجرى أنشيلوتي 10 تغييرات عن تشكيل المباراة الماضية ضد بايرن ميونيخ.

وصف المباراة

كاد إيدير ميليتاو أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس ببراعة.

وحاول لاعبو ريال مدريد اختراق دفاع قادش لكن دون النجاح في ذلك.

وسدد كريس راموس كرة مرت بجوار القائم لتيبو كورتوا في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني سدد أردا جولر ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

وتألق كورتوا في التصدي لانفراد تام للاعب قادش في الدقيقة 51 وتحولت الكرة لريال مدريد واستطاع براهيم دياز بتصويبة صاروخية متقنة أن يتقدم للملكي بكرة سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

وفي الدقيقة 69 سجل جود بيلينجهام هدف الملكي الثاني عقب دقيقتين من مشاركته كبديل بعدما حوّل عرضية دياز في الشباك.

وأصبح جود أول لاعب وسط في تاريخ ريال مدريد يسجل 22 هدفا في أولى مواسمه مع الملكي بجميع المسابقات.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تصدى كورتوا لتصويبة بعيدة المدى وارتدت الكرة بمرتدة قادة ناتشو ومرر كرة لخوسليو الذي سجل هدف الميرينجي الثالث وإنهاء المباراة.

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