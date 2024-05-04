استراحة الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(2) برشلونة.. نهاية الشوط الأول
السبت، 04 مايو 2024 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جيرونا ضد برشلونة في الجولة 34 من الدوري الإسباني.
وفي حال تعثر برشلونة بالتعادل أو الخسارة سيهدي لقب الدوري الإسباني إلى ريال مدريد بشكل رسمي.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.
فيما يأتي جيرونا في المركز الثالث برصيد 71 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار لخطف وصافة الترتيب مجددا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جوووول ليفا يسجل من علامة الجزاء
ق 45: مطالبات بركلة جزاااء لصالح لامين جمال
ق 32: العارضة تمنع رأسية جوندوجان
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ق 4: جوووول التعاااادل.. هداف الدوري يسجل التعادل سريعا
ق 3: جووول أووول.. كريستنسين يسجل بتسديدة أرضية قوية
بداية اللقاء
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