تشكيل برشلونة - من أجل تأخير حسم لقب الدوري.. ثلاثي في الهجوم ضد جيرونا

السبت، 04 مايو 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

هدف برشلونة الأول في ريال مدريد

يقود روبرت ليفاندوفسكي رفقة فيرمين لوبيز ولامين جمال في هجوم برشلونة ضد جيرونا في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وفي حال تعثر برشلونة بالتعادل أو الخسارة سيهدي لقب الدوري الإسباني إلى ريال مدريد بشكل رسمي.

ويلتقي الفريقان على ملعب بلدية مونتيليفي في مدينة جيرونا في تمام السابعة والنصف مساءً.

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وجاء تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – ياو كوبارسي – جول كوندي

الوسط: سيرجي روبرتو – أندريس كريستنسين – إلكاي جوندوجان

الهجوم: فيرمين لوبيز – روبرت ليفاندوفسكي – لامين جمال

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يأتي جيرونا في المركز الثالث برصيد 71 نقطة ويأمل في تحقيق الانتصار لخطف وصافة الترتيب مجددا.

وكان جيرونا صعق برشلونة في الدور الأول من المسابقة بالفوز بنتيجة 4-2 آنذاك.

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