مباشر الدوري المصري – الأهلي (3)-(0) الجونة.. جووووول الثالث
السبت، 04 مايو 2024 - 18:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري.
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ق 79: جوووووووووول كهربا والثالث
ق 78: ركلة جزااااء للأهلي
ق 71: نزول كهربا ومروان عطية بدلا من وسام أبو علي وإمام عاشور
ق 63: جوووووووول محمود متولي
ق 60: نزول رضا سليم وبيرسي تاو بدلا من كريم وليد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي
ق 46: فرصة الثاني تضيع من كريم وليد
ق 37: جووووول إمام عاشور
انطلاق المباراة
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