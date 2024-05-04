مباشر الدوري المصري – الأهلي (3)-(0) الجونة.. جووووول الثالث

السبت، 04 مايو 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور مع الأهلي في الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 79: جوووووووووول كهربا والثالث

ق 78: ركلة جزااااء للأهلي

ق 71: نزول كهربا ومروان عطية بدلا من وسام أبو علي وإمام عاشور

ق 63: جوووووووول محمود متولي

ق 60: نزول رضا سليم وبيرسي تاو بدلا من كريم وليد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي

ق 46: فرصة الثاني تضيع من كريم وليد

ق 37: جووووول إمام عاشور

انطلاق المباراة

الأهلي الجونة الدوري المصري
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