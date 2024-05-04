مباشر الدوري المصري – الأهلي (3)-(0) الجونة.. جووووول الثالث

لأول مرة في مسيرته.. علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي

الخامس مع الأحمر واحتفال بيلينجهام.. صاروخية إمام عاشور تتقدم لـ الأهلي ضد الجونة

التشكيل - تغييرات عديدة في هجوم سيراميكا.. وأكينمولا يقود الداخلية

الإسماعيلي يستعيد الانتصارات بثنائية تُعقد موقف فاركو

تشكيل الجونة - مسعود يتواجد في حراسة المرمى.. وإيتوجا يقود الهجوم ضد الأهلي

تشكيل الأهلي – متولي أساسي لأول مرة منذ 341 يوما.. وعودة عمر كمال ضد الجونة

قائمة سموحة – أجايي على رأس اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك

انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(1) الإسماعيلي.. فوز الدراويش