التشكيل - تغييرات عديدة في هجوم سيراميكا.. وأكينمولا يقود الداخلية

أجرى أيمن الرمادي عدة تغييرات في تشكيل سيراميكا كليوباترا في لقاء الفريق ضد الداخلية بالجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد بتروسبورت بتمام السابعة مساءً.

ويبدأ جون إيبوكا ومن خلفه صديق أوجولا وفيفور أكيم في الهجوم، في المقابل يجلس أحمد قندوسي ومحمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان على مقاعد البدلاء.

ويعتمد أحمد عبد المنعم "كشري" على كلفين أكينمولا في قيادة هجوم الداخلية وبجواره الثنائي شريف دابو ومحمد العطار.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل -عبد الرحمن جمال "بودي"

الوسط: محمد عادل - صديق أوجولا - أحمد القرموطي - فيفور أكيم- أحمد بلحاج

الهجوم: جون إيبوكا

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - خالد صبحي - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - ابراهيم محمد - محمد توني - أحمد ياسر ريان - محمد فايز - مروان عثمان.

في المقابل جاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى – معاذ الحناوي – محمود صابر – إيهاب سمير

الوسط: عبد الرحمن صميدة – محمود حسونة – كليتشي شيميزن

الهجوم: شريف دابو – كلفين أكينمولا – محمد العطار

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: رمضان مصطفى – أشرف بلقاسم – محمود منصور – إسلام عبد النعيم – زيادة طارق – يوسف تونجي – أدهم حامد – أحمد سيد غريب – محمود علي "أوكا".

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 11 نقطة من 19 مباراة.