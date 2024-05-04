تشكيل الأهلي – متولي أساسي لأول مرة منذ 341 يوما.. وعودة عمر كمال ضد الجونة

السبت، 04 مايو 2024 - 18:00

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي

ظهر محمود متولي مدافع الأهلي لأول مرة في تشكيل فريقه الأساسي منذ فترة طويلة، وذلك في مباراة الجونة.

ويلعب الأهلي ضد الجونة في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويشارك محمود متولي لأول مرة في التشكيل الأساسي للأهلي منذ مباراة سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي، بالتحديد منذ 341 يوما.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي – خالد عبد الفتاح – كريم وليد – أكرم توفيق – رضا سليم – مروان عطية – محمد هاني – أنتوني موديست – كهربا

ويحتل الأهلي المركز 11 بجدول ترتيب الدوري المصري من 12 مباراة، ويأتي الجونة في المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

الأهلي الدوري المصري الجونة محمود متولي
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