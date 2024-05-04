انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) قادش.. خطوة نحو الـ 36

السبت، 04 مايو 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - فينيسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد قادش في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 90+4: كورتوا يتصدى لتصويبة بعيدة المدى وتتحول الفرصة لمرتدة لريال مدريد بقيادة ناتشو يودعها خوسليو في الشباك.

ق 85: رأسية ميليتاو يبعدها الحارس ببراعو

ق 68: جوووول بيلينجهام يسجل الثاني للملكي

ق 51: جوووول براهيم دياز يسجل هدفا بتصويبة أكثر من رائعة

ق 50: كورتوا يتألق ويمنع انفرادا تاما

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 11: تصويبة قوية من ميليتاو يبعدها الحارس ببراعة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد الدوري الإسباني قادش
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