انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(0) قادش.. خطوة نحو الـ 36
السبت، 04 مايو 2024 - 17:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد قادش في الجولة 34 من الدوري الإسباني.
تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت
ق 90+4: كورتوا يتصدى لتصويبة بعيدة المدى وتتحول الفرصة لمرتدة لريال مدريد بقيادة ناتشو يودعها خوسليو في الشباك.
ق 85: رأسية ميليتاو يبعدها الحارس ببراعو
ق 68: جوووول بيلينجهام يسجل الثاني للملكي
ق 51: جوووول براهيم دياز يسجل هدفا بتصويبة أكثر من رائعة
ق 50: كورتوا يتألق ويمنع انفرادا تاما
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 11: تصويبة قوية من ميليتاو يبعدها الحارس ببراعة
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أنشيلوتي: هدف بيلينجهام كان حاسما في صراع الدوري.. ولدينا فرصة خوض نهائي آخر كتالونيا تهدي لقب الدوري الإسباني لـ ريال مدريد.. جيرونا يكرر انتصاره على برشلونة برباعية خطوة نحو لقب الدوري الـ 36.. ريال مدريد ينتصر على قادش بثلاثية انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (4)-(2) برشلونة.. الدوري لريال مدريد رسميا تشكيل برشلونة - من أجل تأخير حسم لقب الدوري.. ثلاثي في الهجوم ضد جيرونا تشكيل ريال مدريد – عودة كورتوا.. و10 تبديلات من أنشيلوتي ضد قادش الزلزولي: حاولت إقناع لامين جمال باللعب للمغرب لكنه رفض قائمة برشلونة - غياب وحيد وعودة أراوخو لمواجهة جيرونا