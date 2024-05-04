الانتصارات تتوالى.. أرسنال يتخطى بورنموث بسهولة وعين على سيتي

السبت، 04 مايو 2024 - 16:32

كتب : محمد رؤوف

بوكايو ساكا

فاز أرسنال على منافسه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية أرسنال لياندرو تروسارد وبوكايو ساكا وديكلان رايس.

وبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال المباراة بتشكيل ثابت للمباراة الثالثة على التوالي دون حدوث أي تغيير.

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وللمباراة الرابعة على التوالي ينتصر أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وحقق أرسنال الفوز في المباريات الماضية على كل من ولفرهامبتون وتشيلسي وتوتنام بالترتيب.

ويستمر أرسنال كونه الفريق الأقوى دفاعا وهجوما في بريميرليج.

واستقبل أرسنال 28 هدفا في شباكه، بينما تمكن من تسجيل 88 هدفا من 36 مباراة لعبها.

ويأمل أرسنال في تعثر لمانشستر سيتي الذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط لكن بلعب مباراتين أقل.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أرسنال للنقطة 83 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من 36 مباراة لعبها.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 48 في المركز العاشر.

بدأ أرسنال مهاجما بصورة كبيرة، وسدد كاي هافيرتز كرة قوية في الدقيقة 13 وتصدى لها مارك ترافيرس حارس مرمى بورنموث.

وسدد توماس بارتي كرة أرضية قوية من حدود منطقة الجزاء وتصدى لها ترافيرس مرة أخرى في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 38 أهدر ديكلان رايس كرة خطيرة بعد تسديدة قوية بالقرب من منطقة الجزاء بعدت المرمى.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعدما راوغ هافيرتز حارس المرمى ترافيرس.

وافتتح ساكا النتيجة في الدقيقة 45 من نقطة الجزاء.

تصدى ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال لتسديدة خطيرة للغاية من دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

وضاعف تروسارد النتيجة في الدقيقة 70 بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز بورنموث هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 لكن لم يحتسبه الحكم بداعي وجود خطأ ضربة حرة لصالح أرسنال.

واختتم رايس أهداف أرسنال في الدقيقة 90+6 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد في المرمى وسكنت الشباك.

أرسنال بورنموث الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا
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