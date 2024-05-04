تحقق الحلم.. سام مرسي يقود إبسويتش للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 22 عاما

السبت، 04 مايو 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

سام مرسي - صعود إبسويتش تاون للدوري الممتاز

حقق إبسويتش تاون الحلم وتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عاما بقيادة مصرية من سام مرسي لاعب الفريق والقائد الأول.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

وأصبح سام أول قائد مصري يقود فريقه للصعود من الدرجة الأولى للدوري الممتاز.

وفاز إبسويتش تاون على هدرسفيلد بهدفين دون مقابل لينهي الفريق الدوري بالمركز الثاني المؤهل بشكل مباشر للدوري الممتاز.

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إبسويتش دخل المباراة وهو بحاجة لنقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل أو حتى الخسارة مع تعثر ليدز يونايتد والذي خسر بالفعل من ساوثامبتون.

إبسويتش سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 22 عاما إذ شارك الفريق للمرة الأخيرة في عام 2002 قبل أن يهبط.

كيران مكينا مدرب الفريق تولى تدريبه قبل موسمين فقط ليقوده بشكل مباشر من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى ومنه للممتاز على التوالي.

تجربة إبسويتش هي الأولى لمكينا صاحب الـ 37 عاما كرجل أول بعد فنرة من العمل كمساعد مع أولي جونر سولشاير في مانشستر يونايتد.

وانضم إبسويتش لليستر سيتي في الصعود للدوري الممتاز بعد أن لعب تأهل ليستر في المركز الأول.

ولعب سام مرسي المباراة بشكل أساسي وفي دقائقها بالكامل.

تقدم وي بورنس بالهدف الأول لإبسويتش في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق أضاف أوماري هاتشينسون الهدف الثاني بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من سام مرسي.

واحتفلت جماهير إبسويتش بالتأهل للدوري الممتاز عن طريق النزول لأرض الملعب والاحتفال مع اللاعبين وحملهم على الأعناق.

ونجح الدولي المصري في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بعد 15 موسما لعبهم في الدرجات الأدنى، مع فرق بورت فايل وشيسترفيلد وويجان وبارنسلي وميدلزبره.

وشارك مرسي مع إبسويتش خلال رحلة الصعود في 42 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع سبعة أهداف وغاب عن 4 مباريات بسبب تراكم البطاقات.

ولحسم المتأهل الثالث للدوري الممتاز سيلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في ملحق مؤهل بين بعضهم البعض.

وتقام مباريات الملحق بنظام قبل نهائي ومباراة نهائية تقام في ملعب ويمبلي.

وتأهل للملحق كل من ليدز يونايتد وساوثامبتون ووست بروميتش ونورويتش سيتي.

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