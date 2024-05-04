انتهت الدوري المصري - فاركو (0)-(1) الإسماعيلي.. فوز الدراويش

السبت، 04 مايو 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مودرن فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو والإسماعيلي في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.

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ق 74: ركلة جزاء للإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 22: جووول عمر الساعي بعد تسديدة صاروخية من بُعد سكنت الشباك.

ق 3: جوووول لفاركو عن ريق شكري نجيب لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

بداية المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي فاركو إيهاب جلال
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