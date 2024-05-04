تشكيل ريال مدريد – عودة كورتوا.. و10 تبديلات من أنشيلوتي ضد قادش

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد قادش.

ويلعب ريال مدريد ضد قادش بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل ريال مدريد عودة تيبو كورتوا لحراسة المرمى لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى أنشيلوتي 10 تغييرات عن تشكيل المباراة الماضية ضد بايرن ميونيخ.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال – إدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فران جارسيا.

الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس.

الهجوم: براهيم دياز – خوسيلو – أردا جولر.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب وأصبح الفريق بحاجة للحصول على 4 نقاط فقط للتتويج باللقب رسميا.