انتهت مباراة الصعود - إبسويتش تاون (2)-(0) هدرسفيلد.. مرسي للدوري الممتاز

السبت، 04 مايو 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إبسويتش تاون ضد هدرسفيلد في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

إبسويتش تاون يحتاج للتعادل أو الفوز من أجل الصعود بشكل مباشر للدوري الممتاز.

ويلعب سام مرسي في التشكيل الأساسي لإبسويتش بالمباراة.

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نهاية المباراة

ق47. جووووول الثاني لإبسويتش تاون عن طريق عماري هاتشينسون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من سام مرسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. تسديدة قوية من سام مرسي يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق27. جوووووول أول لإبسويتش عن طريق ويس بارنز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق25. ويس بارنز يهدر فرصة الهدف الأول لإبسويتش تاون من انفراد بالمرمى.

ق18. ضغط قوي من إبسويتش لمحاولة تسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سام مرسي إبسويتش تاون
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