انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) بورنموث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد منافسه بورنموث في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة من 35 مباراة لعبها، على الجانب الآخر يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 90+6: جووووول رايس بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد في المرمى وسكنت الشباك.

ق 76: قرار الحكم بعدم احتساب الهدف.

العودة إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف.

ق 74: جوووول لبورنموث لكن الحكم يلغيه.

ق 70: جوووول تروسارد بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ق 53: ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال يتصدى لتسديدة خطيرة للغاية من دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووووول بوكايو ساكا من نقطة الجزاء.

تقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم بوجود ركلة جزاء لأرسنال

الحكم يعود إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحتها.

ق 41: ضربة جزاء لأرسنال بعدما راوغ هافيرتز حارس المرمى.

ق 38: ديكلان رايس يهدر كرة خطيرة بعد تسديدة قوية بالقرب من منطقة الجزاء بعدت المرمى.

ق 26: سدد توماس بارتي كرة أرضية قوية من حدود منطقة الجزاء وتصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 13: تسديدة قوية من كاي هافيرتز لاعب أرسنال وتصدى حارس بورنموث لها.

بداية المباراة