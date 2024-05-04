تشكيل أرسنال – لا تغييرات ضد بورنموث للمباراة الثالثة على التوالي
السبت، 04 مايو 2024 - 13:43
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
وللمباراة الثالثة على التوالي يلعب المدير الفني الإسباني بنفس التشكيل دون حدوث أي تغييرات.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – تاكيهيرو تومياسو
خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي
أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – لياندرو تروسارد
خط الهجوم: كاي هافيرتز
ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة من 35 مباراة لعبها.
وعلى الجانب الآخر يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.
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