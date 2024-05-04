تشكيل أرسنال – لا تغييرات ضد بورنموث للمباراة الثالثة على التوالي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وللمباراة الثالثة على التوالي يلعب المدير الفني الإسباني بنفس التشكيل دون حدوث أي تغييرات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – تاكيهيرو تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – لياندرو تروسارد

خط الهجوم: كاي هافيرتز

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة من 35 مباراة لعبها.

وعلى الجانب الآخر يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.