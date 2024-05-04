اللقب الأخير.. إسماعيل مطر يعلن اعتزال كرة القدم

السبت، 04 مايو 2024 - 13:41

كتب : FilGoal

إسماعيل مطر - الإمارات

أعلن إسماعيل مطر نجم كرة القدم الإماراتية اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وتوج مطر برفقة نادي الوحدة بكأس الإمارات بعد الفوز على العين بهدف دون مقابل.

وشارك صاحب الـ 41 عاما في المباراة كبديل في الدقيقة 86.

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وقال مطر عبر شبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: " بالنسبة لي الأمر انتهى ولكن هناك بعض الناس لهم فضل كبير على إسماعيل مطر وسأحترم رأيهم، لن أترك مجال كرة القدم ودائما الإنسان يتعلم وسأحاول إفادة الأجيال المقبلة عن طريق الخبرات التي مررت بها".

وظهر مطر وهو يبكي برفقة زملاؤه عقب نهاية المباراة وتتويج فريقه باللقب.

ويلعب إسماعيل مطر مع الوحدة منذ عام 2009.

ولعب مطر 124 بقميص منتخب الإمارات وخلالها سجل 34 هدفا، وكان هدفا لبطولة كأس الخليج عام 2007.

إسماعيل مطر الوحدة
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