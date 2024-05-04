قائمة برشلونة - غياب وحيد وعودة أراوخو لمواجهة جيرونا

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب ضد جيرونا.

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا مساء اليوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة غياب فرينكي دي يونج بسبب الإصابة بينما يتواجد باقي أعضاء الفريق.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – كول كوندي – باو كوبارسي – هيكتور فورت.

الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – فيتور روكي – لامين جمال.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.