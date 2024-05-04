بعد مفاوضات يوفنتوس.. موتا يتحدث عن مستقبله والسير على خطى ألونسو

السبت، 04 مايو 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

تياجو موتا - بولونيا

أجاب تياجو موتا المدير الفني لفريق بولونيا على ما إذا سيسير على خطى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

وخرجت الكثير من المقارنات بين الثنائي بعد موسم ممتاز، فالإسباني توج ببطولة الدوري الألماني بعد 11 عاما من سيطرة بايرن ميونيخ عليه.

وعلى الجانب الآخر فالإيطالي يقترب بصورة كبيرة للغاية من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وقال موتا لشبكة سكاي سبورت: "تشابي لديه أسبابه الخاصة، مستقبلي ليس مهما الآن".

وأضاف "أركز بشكل رئيسي على المباريات النهاية، سنتناقش في اللحظة المناسبة حول مستقبلي سواء برغبتنا في الاستمرار معا أو لا".

وأتم "سأتمنى الأفضل دائما لبولونيا في المستقبل".

وكان ألونسو في مفاوضات مع بايرن ميونيخ من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل إلا أنه قرر البقاء مع ليفركوزن والمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير الإخبارية قد أكدت أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق نهائي مع موتا من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل.

وبالتالي سيرحل ماسيميليانو أليجري بنهاية الموسم الجاري بعد الأداء غير المرضي لإدارة النادي والمشجعين.

ويحتل بولونيا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، ويحتل أول 5 مراكز إلى دوري أبطال أوروبا.

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