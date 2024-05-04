بعد بقاء تشافي.. سكاي: برشلونة يقترب من تجديد عقد روبيرتو

يقترب نادي برشلونة من تجديد عقد سيرجي روبيرتو قائد الفريق.

وينتهي عقد اللاعب الإسباني بنهاية الموسم الجاري، ولديه الحق في الاتفاق والتوقيع لأي نادي آخر، لكنه رفض ذلك وانتظر برشلونة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن النادي الكتالوني يقترب من تجديد تعاقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما.

وأفادت الشبكة أن سيتم التوصل لاتفاق نهائي في اجتماع قادم بين إدارة النادي واللاعب.

ويأتي تجديد عقد روبيرتو بسبب الرغبة الكبيرة التي لدى تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في بقاء روبيرتو.

وتحدث تشافي في أكثر من مناسبة من قبل حول رغبته في بقاء روبيرتو الذي يعتبر قائد داخل وخارج الملعب.

وكانت التقارير الإخبارية تشير إلى أن روبيرتو كان قريبا من الرحيل في حال مغادرة تشافي بنهاية الموسم.

لكن كل شيء تغير بعدما أقنعت إدارة البلوجرانا تشافي بالبقاء مع الفريق للموسم المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 11 نقطة.